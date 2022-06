Doppio femminicidio: nuova compagna già in auto col killer 

VICENZA - Gabriela Serrano, la nuova fidanzata di Zlatan Vasiljevic, e seconda vittima della follia omicida del 42nne bosniaco, sarebbe stata già a bordo dell'auto con cui il killer ha raggiunto Schio per uccidere con 6-7 colpi di pistola l'ex moglie Lidia Miljkovic, 42 anni, madre dei suoi due figli. Uno degli elementi ancora da chiarire sul duplice femminicidio di Vicenza, riferisce la Procura del capoluogo berico, è infatti l'eventuale complicità di Serrano, venezuelana, nel piano omicida.

La nuova compagna di Vasiljevic, madre anch'essa di due figli (uno minorenne), è stata uccisa più tardi, mentre i due erano in fuga, con un colpo di pistola alla testa, prima che il 42enne facesse fuoco con la stessa calibro 22 contro se stesso, sparandosi in bocca. Le indagini, spiega una nota del procuratore di Vicenza, Giorgio Bruno, dovranno appurare l'esatta cronologia dell'omicidio-suicidio: è possibile che l'uomo abbia fatto fuoco contro Serrano durante la fuga in macchina, prima di fermare e accostare la 'Mazda' sulla tangenziale di Vicenza per togliersi infine la vita.

Nella vettura c'erano un'altra pistola, anch'essa di piccolo calibro, e munizioni. Ma anche una seconda granata - un ordigno modello M52, di produzione slava - oltre a quella che Zlatan aveva lanciato per proteggersi la fuga. L'esplosione della bomba, lanciata verso la carreggiata dell'autostrada, che scorre parallela alla tangenziale, aveva danneggiato anche una vettura che transitava in quel momento sulla A4. Il conducente, non capendo subito l'origine di quel botto, aveva poi trovato la carrozzeria perforata dalle schegge. Vasiljevic, arrestato nel 2019 per maltrattamenti in famiglie e minacce, aveva finito di scontare nel febbraio 2021 le misure cautelari - divieto di avvicinamento alla ex moglie, e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria - che i giudici di Vicenza avevano emesso a suo carico.

