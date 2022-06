Doppio femminicidio, lettera anonima a Lidia: "Stai attenta"

VICENZA - Una lettera anonima di 'avvertimento' a Lidia Miljkovic era stata trovata nella cassetta della nuova abitazione che lei e il nuovo compagno stavano acquistando a Vicenza, tre giorni prima del duplice femminicidio. Lo ha rivelato l'uomo, Daniele Mondello. Il testo, scritto in una calligrafia quasi incomprensibile, avvertiva Lidia a 'non andare in giro', ed era firmato 'una tua amica'.

"E' una sorta di lettera che poteva essere quindi una minaccia - ha spiegato il compagno - non solo per Lidia ma per tutta la famiglia, perché diceva sostanzialmente di non andare in giro tutti insieme, o che con lei ci fosse sempre qualcuno".

AUTOPSIE E FUNERALI

Potrebbero venire celebrati tra lunedì e martedì della prossima settimana i funerali delle vittime e dell'autore del duplice femminicidio di Vicenza. Sono in corso da stami infatti le autopsie sui corpi di Lidia Miljkivic, Gabriela Serrano e del killer Zlatan Vasiljevic, dopodiché il magistrato potrà dare il nulla osta alle esequie. Stamani, in Questura, sono continuate le audizioni dei parenti e dei testimoni. Fra le persone sentite dalla Polizia anche l'ex marito di Gabriela, che con la figlia si era trasferito in Spagna. Al vaglio infine le immagini delle telecamere di sorveglianza nella zona del quartiere Gogna, dove Lidia è stata trovata morta in strada. Gli investigatori stanno cercando gli ultimi particolari per ricostruire la dinamica degli eventi.

ZLATAN ERA RECUPERATO

Nei confronti di Zlatan Vasiljevic era stata emessa una "prognosi favorevole circa la futura astensione dalla commissione di altri reati", per cui aveva goduto di uno sconto di pena e la sospensione condizionale. Lo aveva scritto la Corte d'Appello di Venezia, nella motivazione della sentenza di secondo grado del processo per maltrattamenti e lesioni aggravate nei confronti del duplice femminicida di Vicenza. Lo rimarca oggi il Procuratore Capo di Vicenza, Lino Giorgio Bruno, ripercorrendo la vicenda processuale di Vasiljevic. La decisione si è basata su una relazione del Servizio dipendenze dell'Ulss 8 di Vicenza, al termine di un periodo di trattamento terapeutico e rieducativo di Vasiljevic presso l'associazione 'Ares', tra il 2019 e il 2020. "La valutazione finale è positiva - attestano i giudici d'appello - evidenziandosi una condizione di astinenza iniziata almeno un anno prima, senza ausilio di terapia farmacologica".

"CONCETTO PADRONATE NEL RAPPORTO UOMO-DONNA"

Zlatan Vasiljevic, oltre all'abuso di alcol e la "lunghissima protrazione delle condotte di maltrattamento" nei confronti di Lidia Vasiljevic, aveva "un sostrato culturale arretrato, basato su una concezione del rapporto uomo-donna di tipo padronale e dominante, che nemmeno l'avvio del procedimento penale ... aveva in alcun modo scardinato e ridimensionato".

Lo scriveva il Giudice per l'udienza preliminare di Vicenza, motivando la non concessione della sospensione condizionale della pena di un anno e 10 mesi in primo grado al duplice femminicida, emessa il 2 luglio 2020, per maltrattamenti e lesioni gravi. Inizialmente il capo d'imputazione comprendeva anche il reato di violenza sessuale pluriaggravata, dalla quale però l'imputato venne assolto sulla base di "dichiarazioni ritenute modificative" di Lidia in incidente probatorio. "E' ben vero - prosegue il Gup - che le relazioni del Serd e dell'associazione Are hanno dato atto che attualmente il percorso riabilitativo e rieducativo stia avendo buon esito... ma trattasi solo dell'inizio di un programma di complessiva revisione del proprio comportamento, non sufficiente alla concessione del beneficio". L'attenuazione della pena (un anno e sei mesi) e la sospensione condizionale verranno invece prese in secondo grado.

CARTABIA CHIEDE ACCERTAMENTI

Anche in relazione al duplice femminicidio di Vicenza la ministra della Giustizia Marta Cartabia ha chiesto ai suoi ispettori di avviare approfondimenti. Lo si apprende da fonti di via Arenula. Il primo passo dell'ispettorato - una volta aperto un fascicolo - sarà chiedere una relazione ai vertici degli uffici giudiziari.