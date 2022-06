Doppio femminicidio, il killer: "L'uomo non è fatto per le sconfitte"

VICENZA - "L'uomo non è fatto per le sconfitte. Un uomo può essere distrutto, ma mai sconfitto". E con citazioni come queste - seppur colte, da Ernest Hemingway - che Slatan Vasiljevic, il bosniaco autore del duplice femminicidio di ieri a Vicenza, sfogava sui social la propria rabbia.



Frasi allusive, spie della pericolosa personalità - "spesso un uomo soffre per alcuni anni, si calma, sopporta le punizioni più crudeli, e poi si abbatte su piccole cose, su qualche sciocchezza, quasi per niente", da Dostoevskij - scritte dal killer - riferisce il Gazzettino - sul proprio profilo Facebook nell'estate 2021. A nulla era servito anche un corso riabilitativo che il 42enne bosniaco aveva seguito in una comunità di recupero di Bassano (Vicenza). Un corso di sostegno per uomini violenti, che aveva rilasciato a Zlatan, dopo un percorso con psicologie e psicoanalisti, un attestato di partecipazione, e che, secondo quanto riferisce il Corriere del Veneto, gli aveva permesso di ottenere dei benefici rispetto alla pena scontata in carcere dopo l'arresto nel 2019 per i maltrattamenti all'ex moglie. Ma il carattere pericoloso di Zlatan era ben chiaro a chi aveva seguito le sue vicende giudiziarie. Nelle denunce di Lidia, l'ex moglie uccisa ieri a colpi di pistola, c'erano frasi inquietanti pronunciate da questi durante i violenti litigi in casa: "io ti uccido, ti cavo gli occhi".



Intanto sarà effettuata con molta probabilità già nelle prossime ore a Vicenza l'autopsia sui corpi di Zlatan Vasiljevic, suicida e responsabile del duplice omicidio dell'ex moglie Lidia Miljkovic e dell'attuale compagna Gabriela Serrano. Gli investigatori voglio chiarire l'esatta dinamica dei fatti: se cioè Lidia sia stata uccisa a colpi di pistola prima o dopo la morte di Gabriela, il cui cadavere è stato trovato nell'auto insieme a quello dell'omicida.



CONVOCATO IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio Comunale di Vicenza, su richiesta del sindaco Francesco Rucco, sarà riunito d'urgenza il 14 giugno per discutere del doppio femminicidio, con suicidio dell'autore dei delitti, avvenuto ieri tra Schio e la tangenziale cittadino.

Per Rucco "sono necessarie strategie condivise per prevenire ed evitare tragedie come questa".



La seduta, alle ore 17, sarà dedicata esclusivamente a questo argomento. "Sono necessarie strategie condivise - sottolinea il sindaco - che coinvolgano tutte le realtà cittadine, dalle associazioni di settore alla pubblica opinione, dalle vittime e i loro famigliari agli organismi di sicurezza. Serve un piano che dia continuità a ciò che è già stato fatto ma che sia capace anche di aumentare l'impegno di tutti; un piano che deve essere ancora più radicale e presente". Tra i punti di discussione, l'impegno per il Comune ad adottare, insieme alle associazioni e gli organismi di settore, tutte le iniziative per sensibilizzare l'opinione pubblica a prevenire e condannare ogni atteggiamento di violenza e molestia contro le donne. Questa sera intanto, in Piazza dei Signori, si terrà un momento di raccoglimento aperto alla cittadinanza in memoria delle due docce assassinate ieri dal bosniaco Zlatan Vasiljevic. Una manifestazione silenziosa, come chiesto dall'amministrazione comunale, ala quale prenderanno parte anche delegazioni della Provincia di Vicenza, della Commissione Provinciale Pari Opportunità e la consigliera con delega alle pari opportunità Giulia Busato.