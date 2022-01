Conegliano, ora Lorenzo Damiano è "testimonial" del vaccino: "Non credete alle fake news e alle piazze"

CONEGLIANO - Lorenzo Damiano testimonial del vaccino e delle cure riconosciute dalla comunità scientifica. L’ex leader dell’area “free-vax”, dopo il calvario causato dal Covid-19 e il ricovero in terapia sub-intensiva, invita tutti gli scettici a vaccinarsi. Nei giorni scorsi l’ex candidato sindaco ha diffuso un video, raccontando nuovamente la propria esperienza.

“Ho avuto un Covid molto pericoloso – dice -. Ho avuto la polmonite bilaterale e ho rischiato di morire. La morte fa sempre paura”. I farmaci “alternativi” non lo hanno aiutato. “A casa per 4-5 giorni mi sono curato con farmaci non convenzionali, ma non facevano effetto – ammette Damiano -. Invito tutti a farsi curare dalla scienza e a non rifiutare le cure”.

In ospedale Damiano è stato curato con gli anticorpi monoclonali. “In due settimane e mezzo la polmonite è sparita – dichiara nel video -. Mettetevi nelle mani della scienza, il vaccino vi salva. Non credete alle fake news, alle piazze e a quello che gira sui social”.

“Non sono cambiato, sono un Lorenzo Damiano numero 2 – continua -. La mia testimonianza è autentica, nella sofferenza ho visto e ho sentito tante cose. Fatevi curare, non è tutto un complotto. La scienza appartiene a Dio, e Dio sa quello che fa". Ora l’ex leader di “Norimberga 2”, lista che ha partecipato alle scorse elezioni coneglianesi, è tornato alla normalità ed è pronto anche a vaccinarsi.

Il suo “caso” ha fatto letteralmente il giro del mondo: le sue interviste sono state mandate in onda in 61 paesi, e nei giorni scorsi Damiano ha ricevuto gli inviti di alcune tv austriache e tedesche.

