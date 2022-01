Covid, la rinascita di Lorenzo Damiano: "Sto benissimo, la mia fede è più salda di prima"

CONEGLIANO - “Sono tornato alla normalità”. Lorenzo Damiano, dopo il calvario causato dal Covid-19 e il ricovero in terapia sub-intensiva, sta meglio ed è in piena forma. “Ho sofferto parecchio, ma ora sto benissimo – racconta -. Sono guarito molto velocemente. Ho fatto anche un tac: i miei polmoni sono puliti come quelli di un bambino. Mi sono ripreso immediatamente. Per questo ringrazio i dottori, la scienza e l’ospedale di Vittorio Veneto”.

Il ricovero all’ospedale di Costa, durato circa due settimane, ormai è solo un brutto ricordo. “In quel reparto ho trovato degli angeli, si facevano in quattro per le persone che soffrivano – racconta l’ex leader del movimento “free-vax” -. Ora lavoro e viaggio per affari, vado a camminare. Sono addirittura più sereno di prima”. Il suo caso ha fatto letteralmente il giro del mondo. Come ha spiegato Damiano, infatti, le sue interviste sono state mandate in onda in 61 Paesi. Negli ultimi giorni ha ricevuto gli inviti di alcune tv austriache e tedesche. “Forse la mia presenza nei telegiornali ha fatto comodo a qualcuno”, sostiene l’ex candidato sindaco.

Damiano ora è pronto anche a vaccinarsi. “Non ho mai detto che il Covid non esiste e che non bisogna vaccinarsi – ha ribadito oggi -. Io ho sempre lottato per la libertà vaccinale e contro il Green Pass”.

La fede di Damiano, però, è rimasta la stessa. “E’ più forte e salda di prima – precisa -. Il Covid è stata una prova per me. Ho avuto paura, la sofferenza fa paura a tutti. Ho chiesto perdono a tutti e ho ricevuto tante risposte. Mi sono arrivate migliaia di mail, anche cattive”. “Bisogna trovare l’origine industriale di questo virus – conclude Damiano -. Non è caduto da Marte, è stato costruito”.

