Lorenzo Damiano sta meglio e si pente: "Chiedo perdono al Santo Padre per i giudizi inappropriati"

CONEGLIANO - Lorenzo Damiano sta meglio. Il calvario e il ricovero in terapia sub-intensiva, causati dal Covid-19, sono fortunatamente terminati. “Mi hanno tolto l’ossigeno, sto molto bene, recupero e cammino”, ha fatto sapere ieri. Damiano ha registrato un videomessaggio in ospedale, annnciando il miglioramento delle proprie condizioni di salute. Le idee dell’ex candidato sindaco, diventato negli ultimi due anni un punto di riferimento per la galassia “free-vax”, sono però cambiate radicalmente dopo il ricovero in ospedale.

“Chiaramente la mia visione del mondo geopolitico è cambiata – ha dichiarato l’ex esponente della lista “Norimberga 2” -. Sarò pronto a far sapere al mondo intero quanto sia importante seguire collettivamente la scienza, quella che ti sana e che ti salva. Certo, c’è qualcosa che non va, ma questo è un altro discorso geopolitico”. Il programma elettorale di Damiano proponeva anche questi punti: “no dittatura sanitaria, no green pass, libertà vaccinale, terapie mediche domiciliari”.

Ieri, invece, ha lanciato un appello: “Io il vaccino lo farò. Domani (oggi, ndr) mi dimettono. A volte bisogna passare attraverso una porta stretta per capire le cose. E’ ora di finirla con le manifestazioni e i talk show, bisogna essere una squadra unita e bloccare la fonte di questo male. Nel frattempo fatevi questo vaccino perché vi salva la vita”.

Damiano, come ha spiegato lui stesso nel video, è stato sottoposto ad una cura monoclonale. “Ringrazio questo reparto di Vittorio Veneto, sono stati meravigliosi”, ha detto ieri. L’ultimo pensiero, invece, è dedicato al Papa: “Chiedo perdono al Santo Padre e alla Santa Chiesa per aver dato giudizi inappropriati. Chiederò al Papa un incontro. Sono pronto ad essere un testimone di verità, affinché il mondo possa salvarsi”.