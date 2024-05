Rimane incastrata col collo nella corda dell'altalena: morte celebrale per una bimba di cinque anni

COLORADO (STATI UNITI) - Una bambina di cinque anni è stata trasferita nel reparto delle cure palliative a seguito di un drammatico incidente domestico avvenuto nel giardino di casa a Fort Collins (Colorado). La piccola è rimasta strangolata dalle corde dell'altalena, causando un danno cerebrale irreversibile.

L'incidente è avvenuto all'inizio della settimana, mentre la bambina giocava nel giardino di famiglia, dotato di vari giochi all'aperto. La bambina ha spostato un piccolo scivolo di plastica vicino all'altalena e, scendendo dallo scivolo, è rimasta intrappolata con il collo nelle corde dell'altalena.



Nonostante il tempestivo ricovero in ospedale, il cervello della bambina è rimasto senza ossigeno per troppo tempo. Sabato, i medici hanno informato i genitori e i familiari, arrivati da tutto il Paese per stare al suo fianco, che la bambina è in stato di morte cerebrale e non sopravviverà.



La famiglia, come segnalano i media statunitensi, si sta ora preparando a prendere la dolorosa decisione di staccare le macchine che la tengono in vita, affrontando un momento di enorme dolore e sconforto.