In autostrada atteso nel fine settimana il transito di 180.000 veicoli

VENEZIA - Una task force di 180 persone (sulle 24 ore) tra tecnici degli impianti, operatori di sala radio, manutentori, esattori e ausiliari al traffico. È il piano di Autovie Venete per l’esodo estivo previsto nel fine settimana.

Il team della Concessionaria è pronto a far fronte all’arrivo di quasi 180 mila veicoli lungo la propria rete di competenza, nella sola giornata di sabato 31 luglio. Per il primo weekend da “traffico critico” è previsto, infatti, il potenziamento del servizio degli ausiliari della viabilità; il rinforzo dell’apparato dell’esazione pedaggi e dei presidi tecnici in particolare alla barriera del Lisert, a Latisana, Villesse, San Donà, San Stino di Livenza e a Cessalto; due presidi sanitari a San Giorgio di Nogaro e a San Donà di Piave; tre presidi meccanici a San Stino, Latisana e San Giorgio di Nogaro; e il servizio di assistenza nei piazzali di stazione per incanalare il traffico nelle piste.



I dati del traffico

I dati del traffico in questi primi sette mesi del 2021 indicano che, complessivamente, sono ormai prossimi i livelli pre-pandemici. In particolare, a luglio l’incremento degli autoarticolati è di quasi il 2% rispetto al 2019 (+12% rispetto al 2020%). Con l’allentamento delle restrizioni e con l’avvio della stagione turistica anche i transiti dei veicoli leggeri hanno segnato un rialzo, pur in un quadro che rimane ancora mutevole. La forbice di differenza tra 2019 e 2021 si è progressivamente assottigliata di settimana in settimana e addirittura negli ultimi sette giorni si è realizzato il primo sorpasso (+1% rispetto alla settimana di riferimento di due anni fa). Gli utenti della strada hanno comunque imparato a pianificare le partenze – scegliendo il giovedì o il venerdì – per non trovarsi imbottigliati nel traffico come nel passato. I volumi dei flussi veicolari nel weekend dal 26 giugno al 24 luglio, infatti, registrano ancora un gap rispetto al 2019 (- 5% nelle giornate di sabato e – 4% nelle giornate di domenica). Su queste percentuali pesano in maniera sostanziale i transiti alla barriera del Lisert (-14%). I vacanzieri scelgono di meno per ora le destinazioni oltre confine, Slovenia e Croazia, mentre molto gettonate risultano le località di mare, soprattutto quelle della costa veneta (Caorle e Jesolo) con un aumento dei passaggi ai caselli di Meolo (+17% rispetto al 2019) e Cessalto (+19%), sempre più utilizzati come alternativa a San Donà (-1%) e San Stino (-6%). Sostanzialmente in parità il dato che riguarda Latisana (Lignano e Bibione).



Previsioni del primo weekend di esodo e la gestione delle criticità

Già a partire domani, venerdì 30 luglio, Autovie prevede traffico intenso sulla Tangenziale di Mestre e sulla A4 in direzione Trieste e sostenuto in direzione Venezia. Condizioni di criticità si potrebbero verificare a partire dal pomeriggio/sera con possibili code alla barriera del Lisert. Per sabato 31 luglio i transiti si intensificheranno con possibili code in entrambe le direttrici della A4 in prossimità degli svincoli che servono le località balneari del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto. Rallentamenti si potrebbero verificare anche sulla A23 in direzione Nodo di Palmanova. Situazione fotocopia si dovrebbe verificare nel corso della mattinata e del pomeriggio di domenica 1° agosto. Il piano della viabilità estiva di Autovie prevede l’adozione di due protocolli operativi per la gestione delle criticità: il primo è il by pass A27-A28 in caso di lunghe code sulla tratta Mestre – Portogruaro; il secondo è la deviazione dei flussi veicolari al casello di Villesse per i veicoli diretti in Slovenia e Croazia in caso di incolonnamenti alla Barriera del Lisert.



Quattro sono i weekend critici, secondo le previsioni di Autovie: 30-31 luglio; 6-7 agosto; 21 agosto; 28 agosto. L’invito all’utenza è quello di informarsi prima di partire scaricando l’App Infoviaggiando o chiamando il numero verde 800996099