Autovie Venete: capitale sociale da 158 a 18 milioni

TRIESTE - L'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci di Autovie Venete, convocata in settimana, ha deliberato la riduzione volontaria del capitale sociale da 158 a 18 milioni, con la modifica del valore nominale delle azioni da 0,26 euro a 0,03 euro, e la riduzione della riserva legale da 25,8 milioni a 3,6. La procedura permetterà a Società Autostrade Alto Adriatico il versamento dell'indennizzo di subentro ad Autovie Venete, quindi la Newco potrà farsi carico dei lavori per il completamento della terza corsia sulla tratta A4 Venezia-Trieste. All'assemblea è intervenuta l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli, che ha ringraziato per il lavoro svolto finora "e per tutto quello che ancora verrà fatto nei prossimi mesi. Si tratta di un passaggio strategico per il trasferimento delle quote detenute da Friulia alla Regione Fvg e, poi, alla Newco Alto Adriatico per rendere operativa la nuova società, un momento che arriva dopo un percorso complesso ma molto importante".