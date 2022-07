Autovie Venete, domani giornata da bollino nero

TRIESTE - Domani sarà una giornata da "bollino nero" (traffico critico) secondo Autovie Venete, in concomitanza con il momento di grande esodo per le vacanze estive. I tecnici della Concessionaria hanno stilato un calendario che prevede altre tre giornate da bollino nero: sabato 6 agosto, sabato 20 agosto (primo giorno di controesodo), sabato 27 agosto.

Sono invece 8 le giornate da bollino rosso (traffico particolarmente intenso): domenica 31 luglio; e in agosto venerdì 5, domenica 7; sabato 13; venerdì 26 e domenica 28; infine a settembre sabato 3 e domenica 4. In queste occasioni maggiore è lo sforzo - in quanto a numeri di persone operative - da parte della Concessionaria, in sinergia con la Polizia stradale.

Una singola giornata da bollino nero equivale per Autovie Venete all'impiego di circa 200 persone, distribuite tra gestori di tratta/esattori, operai della manutenzione, assistenti all'utenza in servizio sui piazzali di stazione, operatori degli impianti tecnologici, operatori di sala radio, ausiliari della viabilità, operatori di infomobilità, operatori dei presidi di soccorso sanitario.

Mantenere la distanza di sicurezza, rispettare i limiti di velocità, non utilizzare dispositivi elettronici e smartphone quando si è alla guida. Sono le regole fondamentali da seguire viaggiando lungo la rete autostradale, ribadite dalla concessionaria Autovie Venete anche attraverso un filmato e ricordate oggi dal direttore di esercizio di Autovie Venete, Davide Sartelli, insieme con Paolo Di Domenico, Comandante Polizia Stradale del Fvg e Gianluca Romiti, comandante Centro Operativo Autostradale, a un incontro con la stampa a Palmanova con focus sull'esodo estivo.

"In questi mesi - ha reso noto Sartelli - abbiamo anche intensificato la segnaletica soprattutto in prossimità dei cantieri della terza corsia, là dove si possono creare le maggiori criticità per i flussi di traffico. La società - ha aggiunto - fa la propria parte per garantire la sicurezza, richiamando l'attenzione degli utenti a una guida corretta e avvisando i viaggiatori in tempo reale sulla situazione della viabilità, ma serve la collaborazione di tutti".

Prima di partire per il viaggio, ha evidenziato Autovie, è inoltre possibile informarsi sulla situazione del traffico utilizzando il sito www.infoviaggiando.it, scaricando l'app infoviaggiando o telefonando all'800996099.