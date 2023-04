Autovie Venete: nel 2022 incidenti in crescita dell'8,6%

VENEZIA - Nel 2022 i transiti totali lungo la tratta autostradale di competenza di Autovie Venete sono stati superiori del 10,59% rispetto all'anno precedente, con un incremento - sempre sul 2021 - dell'8,6% degli incidenti stradali (558 in tutto). Rispetto al 2019, quando i flussi erano pressoché uguali, i sinistri sono diminuiti di 57 unità. I dati sono stati resi noti nel corso di un incontro a Mestre, per presentare insieme a Confartigianato Imprese Veneto uno spot per la sicurezza stradale. Crescono invece in maniera più sensibile gli incidenti con danni alle persone (164), in aumento del 24,2% sul 2021. Nel 2022, sono stati 14 in tutto i mortali: 12 sono stati registrati lungo l'A4: 8 in direzione Trieste e 4 verso Venezia; uno in A23 e uno in A 28). Nessuno dei sinistri mortali si è verificato all'interno del cantiere per la realizzazione della terza corsia. Sempre sul fronte del transito, è cresciuto del 14,46% il numero dei veicoli leggeri rispetto al 2021, e degli articolati del 4,84% sul 2019. L'aumento dei mezzi, ha commentato Davide Sartelli, direttore esercizio di Autovie Venete, "nei primi tre mesi del 2023 è in crescita del 7,48% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente".