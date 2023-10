Aliante finisce fuori pista, paura in aeroporto

VICENZA - Un aliante, in fase di planata, è uscito dalla pista dell'aeroporto di Thiene (Vicenza), finendo in un campo agricolo e riportando seri danni, tra cui la coda che si è spezzata. Nonostante il forte impatto il pilota è rimasto illeso ed è uscito autonomamente dal velivolo, poi assistito dal personale di sicurezza antincendio aereoportuale.

Sul posto, dopo l'allarme lanciato dalla torre di controllo, sono intervenuti tre mezzi dei vigili del fuoco di Schio (Vicenza) che hanno messo in sicurezza l'aliante. Sul posto anche i carabinieri della locale compagnia per i rilievi. Le cause dell'incidente sono al vaglio dei tecnici per la sicurezza del volo.