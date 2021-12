Vittima di un incidente stradale a Motta, venerdì l'ultimo saluto a Franco Zorzetto

MOTTA DI LIVENZA - Venerdì sono in programma i funerali di Franco Zorzetto, 61 anni, vittima di un incidente stradale accaduto lunedì pomeriggio in territorio comunale di Motta.

A causa di un malore ha perso il controllo del suo scooter finendo contro la segnaletica stradale. Il 61enne è deceduto sul colpo.



Lascia nel dolore la moglie Catia, i figli Filippo e Jacopo, le sorelle, i fratelli, tutti i parenti. La cerimonia funebre è in programma nella chiesa parrocchiale Sant’Osvaldo di Loncon di Annone Veneto domani, venerdì 3 dicembre, alle 14.30.

LEGGI ANCHE