Ucraina-Russia, il capo degli 007 di Kiev: "Putin malato, golpe in corso"

MONDO - Vladimir Putin è in "condizioni psicologiche e fisiche pessime ed è gravemente malato", di cancro e di altre malattie. Lo ha dichiarato, in un'intervista a SkyNews.uk, il generale maggiore Kyrylo Budanov, capo dell'intelligence militare ucraina. Sulla guerra Ucraina-Russia, il generale ha detto che l'offensiva militare contro Mosca sta andando così bene che arriverà a un punto di svolta entro metà agosto e finirà entro la fine dell'anno.

"Il punto di svolta si avrà nella seconda parte di agosto. La maggior parte delle azioni di combattimento si sarà conclusa entro la fine di quest'anno. Il risultato sarà che rinnoveremo il potere ucraino in tutti i territori persi, compresi il Donbass e la Crimea", ha affermato Budanov, secondo il quale la sconfitta in Ucraina porterà alla rimozione di Putin e alla disintegrazione del Paese. "Alla fine porterà al cambio di leadership della Federazione Russa. Questo processo è già stato avviato e si stanno muovendo in quella direzione", ha dichiarato. E alla domanda se un colpo di stato fosse già in corso ha risposto: "Sì". "Si stanno muovendo in questo modo ed è impossibile fermarlo" ha detto il generale ucraino.