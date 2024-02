"Vladimir Putin ha una nuova amante", chi è la fiamma del presidente russo

MOSCA - Vladimir Putin ha una nuova amante. Almeno, secondo il tabloid The Mirron. Il presidente russo avrebbe una relazione con Ekaterina 'Katya' Mizulina, 39 anni, storica dell'arte che ha studiato a Londra. Nota a margine: Mizulina è la figlia della senatrice Elena Mizulina, 69 anni, che in Russia presiede l'organo che vigila sulla sicurezza nazionale del web. La senatrice, in sostanza, si occupa di censura online, soprattutto per quanto riguarda posizioni anti-Putin o contrarie alla guerra in Ucraina. Il padre della nuova fiamma di Putin e il professor Mikhail Mizulin, figura di primo piano nel panorama accademico a Mosca.La figlia, come scrive il Mirror, si è laureata alla Scuola di studi orientali e africani della Uiversity of London nel 2004, con una specializzazione in storia dell'arte e lingua indonesiana. Ha lavorato come interprete per le delegazioni russe che si sono recate in Cina. Le sue posizioni, a quanto pare, coincidono perfettamente con quelle del Cremlino: "Prima facciamo pulizia in Ucraina eliminando nazisti e criminali, poi penseremo a Google e Wikipedia", è una frase che le viene attribuita.

A Putin è stata attribuita a lungo una solida relazione con l'ex ginnasta Alina Kabaeva, con cui avrebbe avuto due figli, un maschio nato nel 2009 e una femmina nata nel 2012. Prima delle voci sulla storia con Mizulina, i riflettori si erano accesi su Svetlana Krivonogikh, imprenditrice di San Pietroburgo e proprietaria, tra l'altro, di un celebre locale di striptease. Putin avrebbe avuto una figlia anche da Krivonogikh, una ragazza che ora avrebbe circa 20 anni.