Si ribalta il carro di carnevale, 16 feriti

BOLZANO - Incidente sabato sera al termine della sfilata di carnevale a Montagna, in Alto Adige. Su una strada in leggera discesa, nei pressi di un parcheggio, un carro con una struttura in legno si è ribaltato. Al momento si registrano 16 persone ferite, nessuno fortunatamente non in modo grave. Da Bolzano è partito il gruppo emergenza con i vigili del fuoco, la Croce bianca e la Croce rossa. Si è messo in volo anche l'elisoccorso.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Egna per i rilievi di legge e per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. L'incidente, che poteva avere conseguenze ben più pesanti, si è concluso con sei persone trasportate in ospedale (4 codici verdi e 2 gialli), tutti gli altri i feriti sono stati medicati sul posto. I feriti hanno tra i 12 e i 42 anni. L'allarme è scattato alle ore 19. Non potendo valutare da subito la reale portata dell'incidente, si è messa in moto la macchina dei soccorsi con varie ambulanze e medici d'urgenza, come anche con il corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano. Fortunatamente l'allarme è poi rientrato.