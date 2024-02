Trovata con la gola tagliata nel garage, caccia all'uomo

BOLZANO - I carabinieri della Compagnia di Bolzano stanno cercando l'autore della violenta aggressione a W. K. A., fisioterapista di 61 anni molto nota in città, trovata con la gola tagliata e un versamento cerebrale nella rimessa dei garage del condominio in cui vive, in via Cavour.

Il tentato omicidio è avvenuto verso la mezzanotte e in casa c'erano i nipotini della donna, che non si sono accorti di nulla, anche se la porta d'ingresso dell'appartamento è stata trovata aperta.

La donna è stata trovata priva di sensi da un vicino di casa: è in gravissime condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita.