Revine perde Claudio Trampetti, un pilastro della comunità

REVINE LAGO - Si è svolta mercoledì la cerimonia funebre di Claudio Trampetti, 78 anni.



Presidente del Comitato per il Bosco delle Penne Mozze di Cison, Trampetti ha ricoperto per 25 anni il ruolo di Presidente dell’Aspem ed è stato capogruppo del Gruppo Alpini di Revine.



“Una gran bella persona che si è spesa molto per la collettività.” commenta il Presidente ANA di Vittorio Veneto Francesco Introvigne “Gentile, disponibile, preparato, signorile, elegante, dalle doti umane di qualità.”



Nella vita lavorativa era funzionario presso la Banca Prealpi, nella vita privata anima viva della comunità e della Parrocchia. Trampetti infatti faceva parte del consiglio pastorale e affari economici, cantava nel coro parrocchiale ed era sostenitore attivo del Presepio Vivente di Revine.



“Ha ricoperto parecchi ruoli nell’ambito sociale e parrocchiale. Tantissimi lo conoscevano, infatti abbiamo ricevuto da tutta Italia espressione di cordoglio nel mondo dell’alpinità.” continua Introvigne.



Un Alpino che ha saputo donare tempo, passione e consigli alla sua comunità che oggi lo ricorda con stima e gratitudine.