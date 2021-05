"Perchè a Milano festeggiano lo scudetto e noi non possiamo far sentire la nostra voce?"

VITTORIO VENETO - In scena oggi pomeriggio la manifestazione "In piazza per la Libertà" in piazza del popolo a Vittorio Veneto.

Circa un centinaio i manifestanti che si sono ritrovati tra le 16 e le 16.30. Ma durante il discorso di uno degli intervenuti un funzionario della Questura ha ricordato la necessità di rimanere distanziati e di fatto non si è potuto proseguire.

Spiega Francesca Salvador, tra gli attivistii: «Non si capisce perchè si possa festeggiare lo scudetto dell'Inter in piazza a Milano e noi non possamo avere il diritto di manifestare. Saremo anche una minoranza però crediamo di poter esprimere comunque ancora la nostra opinione. Ho visto gente piuttosto arrabbiata e anche chi gridava "Libertà, libertà".

A me ad esempio hanno chiesto documenti perchè facevo video e foto. Non vedo perchè non possiamo incontrarci nella nostra città e manifestare in maniera pacifica e calma».