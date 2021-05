Vittorio Veneto, secondo "no" della Questura alla manifestazione in Piazza del Popolo

VITTORIO VENETO - La Questura di Treviso dice “no” alla manifestazione prevista per domenica 9 maggio in Piazza del Popolo. E’ stato adottato, per la seconda volta, il provvedimento di divieto di riunione in luogo pubblico.

“Il provvedimento è stato adottato per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, nonché di sanità pubblica”, spiega Questura in una nota. E’ stato quindi predisposto, ancora una volta, un servizio di ordine, sicurezza pubblica e vigilanza, per garantire l’osservanza del divieto.

Domenica scorsa Piazza del Popolo è stata transennata e presidiata dalle forze dell’ordine, e la manifestazione – di fatto – non c’è stata, nonostante la presenza di qualche dimostrante.