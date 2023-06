Niente prete: la messa è celebrata dall’Intelligenza Artificiale

L’Intelligenza Artificiale ha preso anche il posto del sacerdote. E’ accaduto in Germania, nella città bavarese di Fuerth, dove il chatbot di ChatGpt, software capace di creare testi, ha celebrato una messa che è stata molto partecipata (oltre che social-condivisa). La foto dello schermo sull’altare, dove un avatar tiene l’omelia scritta da ChatGpt, è stata pubblicare dai giornali tedeschi, e nelle immagini diffuse si nota come la maggior parte dei fedeli presenti alla cerimonia abbia in mano uno smatphone per riprendere l'insolita messa. Una novità, in Germania, quella della funzione religiosa organizzata in occasione del Congresso della Chiesa Evangelista tedesca. Come ha riportato la stampa locale, il testo è stato scritto al 98% dall’Intelligenza artificiale e la cerimonia predicata da quattro avatar: si è trattato di un esperimento condotto e preparato da Jonas Simmerlein, teologo e filosofo dell’Università di Vienna. Stando alle dichiarazioni dei fedeli, l'esperiemento è andato piuttosto bene.