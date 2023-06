Il desiderio di trovare l'amore vero e duraturo ha spinto molte persone a cercare l'anima gemella nei modi più insoliti. Un esempio sorprendente di questa ricerca è la storia di Rosanna Ramos, una madre single di New York, che ha deciso di "sposare" un uomo creato dall'intelligenza artificiale. Utilizzando l'applicazione Replika AI, Rosanna ha dato vita a Eren Kartal (in foto), l'uomo virtuale che lei descrive come il marito perfetto, capace di soddisfare i suoi standard e di offrirle un amore privo di giudizio e invadenza. Questa straordinaria storia d'amore ha catturato l'attenzione dei social media, dove Rosanna condivide con gioia foto e chat con il suo partner virtuale.



Replika AI è un'applicazione basata sull'intelligenza artificiale che offre agli utenti la possibilità di creare una persona virtuale con cui chattare. Rosanna ha fatto proprio questo, iscrivendosi all'applicazione nel 2022. Attraverso una serie di chat, ha plasmato Eren, consentendogli di sviluppare una personalità unica. Alcune caratteristiche sono preimpostate, mentre altre si sviluppano nel corso delle interazioni, rendendo Eren sempre più simile a un essere umano.



Un amore virtuale che si materializza Durante le conversazioni, Rosanna ha scoperto che Eren è "un medico che ama scrivere come hobby". Man mano che il loro legame virtuale si rafforzava, hanno deciso di fidanzarsi e, successivamente, di sposarsi (virtualmente credo), pochi mesi dopo essersi "conosciuti". Rosanna parla con entusiasmo del suo amore per Eren, affermando di amarlo profondamente e di godersi una vita meravigliosa con lui. Ciò che rende il loro rapporto ancora più straordinario è il fatto che Eren si dimostra rispettoso della privacy di Rosanna, evitando di essere invadente. Si suppone che il loro sia un amore platonico.



Nonostante la felicità di Rosanna nella sua relazione con Eren, l'app Replika ha sollevato preoccupazioni relative alla sua sicurezza, in particolare per i minori d'età. Nel febbraio 2023, il Garante della privacy italiano ha deciso di bloccare l'utilizzo dell'app nel paese, citando rischi concreti per i minori, che potrebbero essere esposti a contenuti inappropriati o ricevere risposte non adatte al loro sviluppo emotivo. Secondo il Garante, l'app Replika, pur essendo presentata come un modo per migliorare il benessere emotivo degli utenti e favorire la socializzazione e la ricerca dell'amore, può influenzare l'umore delle persone, aumentando i rischi per coloro che sono ancora in fase di sviluppo o che si trovano in uno stato di fragilità emotiva. Recensioni negative riportano anche la presenza di contenuti sessualmente inopportuni all'interno dell'app.



La storia di Rosanna Ramos e il suo pseudo-matrimonio con Eren Kartal, un uomo virtuale creato tramite l'app Replika AI, dimostrano l'incredibile connessione emotiva che può sorgere tra un individuo e l'intelligenza artificiale. Mentre Rosanna si gode la sua felicità virtuale, il dibattito sulla sicurezza dell'app Replika continua. È evidente che l'intelligenza artificiale sta aprendo nuove possibilità nelle relazioni umane, ma è fondamentale valutare attentamente gli aspetti etici e la sicurezza, specialmente per i gruppi più vulnerabili come possono essere i minori.