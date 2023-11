Aitana, la modella dal corpo perfetto seguitissima sui social: ma in pochi conoscono la sua vera identità

Occhi magnetici, chioma rosa, una bellezza fuori dal comune e oltre 98mila follower Instagram. Sono gli ingredienti perfetti che hanno reso famosa e seguitissima sui social Aitana López, modella di Barcellona. Ma tra tutte le ragazze bellissime e seguitissime lei ha qualcosa di speciale. Dietro a questa ragazza affascinante che sul suo profilo Instagram si mostra sempre perfetta raccogliendo migliaia di like e complimenti dai suoi follower, si nasconde un segreto che in pochi hanno scoperto.



Aitana López non esiste fisicamente ma è frutto dell’intelligenza artificiale. La modella è una creazione dell'agenzia di comunicazione The Clueless che ha sempre fatto presente che la ragazza dai capelli rosa non è una persona reale. Ogni foto che Aitana pubblica su Instagram è accompagnata da un tag che conduce a un account associato a un'intelligenza artificiale. In altre parole, la modella è completamente digitale, e i suoi tratti mozzafiato, i capelli rosa e il suo carisma sono il risultato di algoritmi e creatività umana.



Il segreto di Aitana è stato svelato dal Daily Star, che ha evidenziato il fatto che molti follower non si rendono conto che la modella è un'entità digitale. Nonostante questo, Aitana è diventata un vero e proprio fenomeno sui social media, consentendo all'agenzia The Clueless di guadagnare oltre 4.000 euro al mese grazie al suo successo.