Nausea e vomito per venti bambini del campeggio

TRENTO - L'allarme è scattato immediatamente. Venti bambini provenienti dalla provincia di Vicenza si sono sentiti male durante il campeggio in tenda a San Antonio di Mavignola, in val Rendena, in Trentino. I bambini - quasi la metà dei 50 presenti, tra i 10 e i 12 anni - hanno accusato nausea e vomito, forse a causa di un'intossicazione alimentare, e sono stati visitati sul posto dal personale sanitario chiamato dagli accompagnatori allarmati. Non è stato necessario il ricovero in ospedale. Sono in corso le verifiche da parte dell'Azienda sanitaria. (ANSA)