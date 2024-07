Trovato vivo l'aviere statunitense scomparso in Friuli

AVIANO – È stato ritrovato vivo, sebbene molto disidratato, il sergente maggiore americano J.M., 32 anni, disperso dal 23 luglio. La sua scomparsa era stata denunciata dalla base Usaf di Aviano, dove presta servizio.**

A individuarlo è stato uno dei suoi fratelli, arrivato dagli Stati Uniti per unirsi alle ricerche. Questa mattina presto, il fratello si è inoltrato autonomamente nei boschi e ha trovato il 32enne, lanciando subito l'allarme ai soccorritori italiani.

Il militare è stato trasportato al campo base con un elicottero sanitario e successivamente trasferito in ospedale per accertamenti. Le ricerche, che da giorni erano condotte dai tecnici del Soccorso Alpino e dai vigili del fuoco di Maniago, si erano concentrate nelle montagne sopra Andreis, in Valcellina, dove era stata ritrovata la sua auto.

Alle ricerche del sergente della base militare di Aviano hanno preso parte, con il coordinamento delle operazioni dei Vigili del Fuoco, anche i tecnici della stazione di Maniago del Soccorso Alpino e Spelologico: 16 tecnici il primo giorno, 15 il secondo giorno e 18 questa mattina. Le circostanze della scomparsa e del ritrovamento sono attualmente al vaglio dei carabinieri.

ALTRI INTERVENTI

CHIUSAFORTE - La stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino è stata attivata due volte dalla Sores assieme alla Guardia di Finanza per soccorrere due persone, una sul Jôf di Montasio, una sul Jôf Fuart, in entrambi i casi sulla via normale.

Tra le 12 e le 13.30, con l'aiuto dell'elicottero della Protezione Civile, i soccorritori sono stati sbarcati sul sentiero 663 a quota 2200 dove un escursionista austriaco era in difficoltà. L'uomo è stato imbarcato e portato a valle. (Foto allegata)

TARVISIO - Tra le 13.30 e le 15.30 la seconda attivazione per una persona - non è stato ancora possibile parlare con il tecnico di elisoccorso per le informazioni - caduta lungo la via normale di salita al Jôf Fuart e procuratasi alcuni traumi. L'intervento è stato risolto dall'elisoccorso regionale.

PULFERO - Un ciclista di lingua germanica - altri dati non pervenuti- facente parte di un gruppo, è caduto dalla bici procurandosi una lesione ad una spalla durante la discesa dal sentiero 749 del Matajur, a due chilometri di distanza da Montemaggiore. È stata attivata la stazione di Udine dalla Sores ma alla fine l'uomo è riuscito a raggiungere Montemaggiore autonomamente ed è stato imbarcato direttamente in ambulanza. Tra le 14.40 e le 15.40 circa.

LEGGI ANCHE