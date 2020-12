Varechina nel panino del Burger King, due ragazzi in ospedale

E’ stata colpa dell’insalata. E’ emerso questo, a distanza di tempo, sull’intossicazione di due ragazzi di 16 e 19 anni che, dopo aver consumato un panino al Burger King, sono finiti in ospedale con fortissimi dolori allo stomaco.

I fatti si sono verificati a febbraio scorso e ora è stata aperta un’inchiesta, al momento senza indagati. I due giovani, fratelli, avevano mangiato un panino e poco dopo sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso, dove è emerso che avevano ingerito varechina.

E’ emerso che l’insalata del panino non era stata sciacquata bene. La verdura viene lavata con delle pastiglie disinfettanti, ma dopo l’utilizzo di queste devono trascorrere 15 minuti prima che le foglie possano essere ingerite. In quel caso non è stato rispettato l’intervallo di tempo idoneo, e i due giovani sono stati intossicati.