Mangiano carne di tartaruga, 7 morti tra cui un bimbo di 3 anni

TANZANIA - A Zanzibar la carne di tartaruga è considerata una prelibatezza, ma venerdì scorso questo alimento ha portato alla morte di 7 persone, tra cui un bambino di 3 anni. Cinque famiglie avevano mangiato lo stesso animale, velenoso perché aveva ingerito delle alghe tossiche. Il primo a sentirsi male è stato un bambino di 3 anni, che è deceduto poche ore dopo il ricovero in ospedale. A non farcela anche 6 adulti. Altre 38 persone sono state ricoverate in ospedale per intossicazione ma pare siano tutte fuori pericolo di vita.

Nonostante in Tanzania la carne di tartaruga sia un piatto diffuso e molto apprezzato, la comunità locale del villaggio di Msuka Taponi, vicino a Zanzibar, dove si è consumata la tragedia, ne ha ora vietato il consumo. Era già capitato, in passato, che la carne di tartaruga provocasse effetti indesiderati, anche letali. La carne di questo animale infatti diventa tossica se la tartaruga si nutre di alghe velenose.

