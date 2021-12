Mangiano noodles instantanei, muoiono 4 bambini

SUDAFRICA - Quattro bambini sono morti in Sudafrica poche ore dopo aver mangiato noodles istantanei. Le vittime sono due cugini di 7 e 11 anni di Eastern Cape e due fratelli di 9 e 13 di Mpumalanga. I due tragici episodi si sono verificati a 10 giorni di distanza, l’8 e il 17 novembre e ad oggi si sta ancora facendo chiarezza sulle cause dei decessi.

I quattro bambini hanno iniziato a star male poco dopo aver mangiato dei noodles in scatola e per tutti l’immediato ricovero in ospedale si è rivelato purtroppo inutile. I piccoli sono deceduti nel giro di poche ore. Queste tragedie hanno scosso il Sudafrica, già messo ko per il diffondersi della variante Omicron del Covid 19. Non si sa ancora quale sia la marca dei noodles: verrà resa nota solo dopo i risultati delle autopsie che sono state effettuate sui cadaveri dei piccoli.

