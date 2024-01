Muore mentre sta sciando, tragedia in pista

BOLZANO - Un turista italiano di 54 anni è morto mentre sciava in compagnia del figlio a Plan de Corones, in Alto Adige.

L'uomo è caduto durante una discesa, forse per un malore. Il soccorso piste ha subito tentato la rianimazione con un defibrillatore e sul posto è anche intervenuto il medico d'urgenza dell'elisoccorso Pelikan 2, che ha intubato il turista.

L'uomo è comunque deceduto sul posto. Resta da chiarire se l'uomo abbia avuto un malore oppure sia deceduto per le ferite riportate nella caduta.