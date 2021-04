Minacce continue all'ex moglie, arrestato 49enne

VENEZIA - I Carabinieri della Stazione di Marcon hanno arrestato per minaccia ed ingiurie nei confronti della ex moglie un veneziano 49enne.



L'uomo è stato posto ai domiciliari. Su di lui era già stato emesso un provvedimento di divieto di avvicinamento alla donna a settembre, già aggravato ad ottobre con il divieto di dimora a Marcon.



Provvedimenti che non hanno fatto desistere il 49enne dall'avere un atteggiamento aggressivo, minaccioso e intimidatorio verso l'ex consorte. Da qui l'arresto. OT