Gaiarine, parco intitolato alle "Vittime delle Foibe"

GAIARINE - Si è svolta nella mattinata di sabato l’intitolazione alle “Vittime delle Foibe” del parco in Via 8 Marzo a Gaiarine con lo svelamento del monumento dedicato agli Italiani della Venezia Giulia, dell’Istria e della Dalmazia trucidati dai partigiani jugoslavi di Tito. La cerimonia si è aperta con un’introduzione storica sui fatti avvenuti a ridosso della Seconda Guerra Mondiale tenuta dal coordinatore regionale dell’Unione degli Istriani Alessandro Toscani, cui sono seguiti numerosi interventi da parte dei vari esponenti istituzionali.

Presenti il Sottosegretario di Stato Vannia Gava, il Presidente della Provincia Stefano Marcon, l’europarlamentare Gianantonio Da Re, i parlamentari Candura, Coin e De Carlo, i consiglieri regionali veneti Bet, Razzolini e Brescacin, che ha portato i saluti del Governatore Zaia, e il consigliere regionale del Friuli Venezia Giulia Ivo Moras. Tra i molti amministratori locali presenti figuravano il sindaco di Treviso Mario Conte e il vicesindaco di Trieste Serena Tonel.

“Ho l’orgoglio di dire che, sin dal suo insediamento, è sempre stata volontà di questa amministrazione trovare uno spazio pubblico che facesse memoria di quanto accaduto, perché ciò non si ripeta più, per nessun motivo e senza alcuna giustificazione. Nelle foibe persero la vita fascisti, antifascisti, forze armate, religiosi, intellettuali, ma soprattutto semplici cittadini che volevano tornare ad essere liberi in terra italiana” ha affermato nel suo discorso il sindaco di Gaiarine, Diego Zanchetta, che ha sottolineato come “per troppo tempo la tragedia delle foibe è rimasta nel silenzio, sminuita o persino negata”. Significativa è stata la partecipazione delle associazioni combattentistiche di Gaiarine e dei comuni limitrofi, che hanno reso onore ai caduti. OT