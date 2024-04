Escursionisti bloccati dal ruscello in piena

BELLUNO - Un gruppo di escursionisti è rimasto bloccato da un corso d'acqua in piena lungo il sentiero 483 nel Gruppo del Bosconero, nel Bellunese. Attivato il Soccorso alpino di Longarone, mentre una squadra partiva per andare loro incontro, si è risaliti alle coordinate del punto in cui si trovavano, vicino a una briglia sotto Casera Valbona, e si appurava che 2 dei 5 giovani erano riusciti a superare il guado, mentre 3 non se la sentivano di tentare il passaggio.

Raggiunti sulla strada bianca, dopo aver attraversato il punto dove il ruscello, il Rui Bianco, era ingrossato dalle piogge torrenziali di questi giorni, i soccorritori hanno steso una corda e aiutato i tre a superare l'ostacolo. I 5 - 3 ragazzi e due ragazze tra i 20 e 22 anni di Ponte San Nicolò (Padova) - avevano passato la notte al Bivacco Campestrin e stavano rientrando a valle.