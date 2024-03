Incendio distrugge azienda nella notte

BELLUNO - Da poco prima delle 23:00, di giovedì 7 marzo, i vigili del fuoco stanno operando per un incendio generalizzato nell’azienda di lavorazione carni, Via Vena d’Oro che si trova nell’omonima via, in località Piaia a Belluno.

I vigili del fuoco accorsi in forze, oltre dalla centrale, da Feltre, Pieve di Cadore, si sono uniti i volontari dell’Alpago e Longarone. Oltre 30 pompieri impegnati nelle operazioni di spegnimento.

Le fiamme hanno interessato un capannone di oltre 2000 mq., adibito a macelleria e vendita al dettaglio. Ancora in corso questa mattina le operazioni di spegnimento e bonifica che proseguiranno presumibilmente per tutta la giornata di oggi.

Al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco le cause del rogo.