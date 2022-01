Esce di strada con l’auto e finisce in un fossato pieno d’acqua

PORDENONE - I Vigili del Fuoco di Pordenone assieme all’autogru sono intervenuti per la fuoriuscita autonoma di un’auto lungo Via G. Verdi a Ranzano di Fontanafredda, in provincia di Pordenone.

L’automobilista poco prima delle 7 di domenica ha perso il controllo uscendo fuori strada e finendo con l’auto tra gli alberi nel fossato pieno d’acqua.



I Vigili del Fuoco in collaborazione con il personale sanitario hanno liberato dalle lamiere la conducente e messo in sicurezza lo scenario per consentire poi il recupero dell’auto. La persona ferita è stata affidata alle cure dei sanitari. Sul posto i Carabinieri.