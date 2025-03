Camion dei rifiuti si ribalta lungo la regionale

SAN QUIRINO (PORDENONE) – Incidente all’alba sulla SR 251 in località Sedrano, nel comune di San Quirino. Un camion compattatore di rifiuti è uscito di strada e si è ribaltato su un fianco, senza coinvolgere altri veicoli.



Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Pordenone, che hanno dovuto tagliare il parabrezza per estrarre l’autista, rimasto bloccato nella cabina. L’uomo, una volta liberato, è stato affidato ai sanitari del 118 e trasportato in ospedale per accertamenti.



Dopo il soccorso, i pompieri hanno avviato le complesse operazioni di recupero del mezzo, utilizzando una gru del Corpo e un’autogru di una ditta privata. Presenti sul posto anche Carabinieri e Polizia Locale, impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità. L’incidente ha provocato disagi al traffico. Le cause dell’uscita di strada sono ancora in fase di accertamento.