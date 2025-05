Scontro frontale sulla regionale: uomo ricoverato in condizioni critiche

PORDENONE - Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina a San Giovanni di Casarsa, frazione di Casarsa della Delizia, lungo la strada regionale che collega Casarsa a San Vito al Tagliamento. Un uomo di 76 anni, alla guida di una Dacia Sandero, ha invaso la corsia opposta scontrandosi frontalmente con un Suv guidato da una donna di 54 anni residente a Molveno (Trentino).



L’anziano conducente è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche, mentre la donna ha riportato ferite serie ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi e la ricostruzione della dinamica, mentre la circolazione sulla strada regionale è stata temporaneamente interrotta per permettere le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area.



Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio delle autorità competenti.