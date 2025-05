Auto sfonda la vetrina del panificio: paura tra i clienti

PORDENONE - Momenti di panico nel weekend a Pordenone. Una Toyota Aygo è piombata a tutta velocità dentro il panificio Tomadini di via Cavallotti, sfondando la vetrina e fermandosi all’interno del locale.



Alla guida una donna di 34 anni, residente nel Pordenonese, risultata positiva all’alcoltest. Secondo quanto ricostruito, l’incidente sarebbe stato causato da una manovra improvvisa per evitare un sorpasso, che ha portato la conducente a perdere il controllo del veicolo.



L’impatto è avvenuto attorno alle 18. Due clienti si trovavano seduti ai tavolini esterni: uno di loro, un uomo di circa 50 anni, è stato colpito alle gambe da una fioriera spinta dall’auto. Ha riportato ferite lievi ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti.



All’interno del negozio erano presenti due dipendenti: una vicino alla cassa, l’altra nella zona laboratorio. Nessuna di loro è rimasta ferita, ma entrambe sono state scosse dall’accaduto.