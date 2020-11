Entra all’Aldi incazzata, distrugge 500 bottiglie di alcolici scaraventandole VIDEO

Cappuccio in testa, zainetto sulle spalle, una donna è entrata in un supermercato Aldi in Inghilterra e ha devastato la corsia degli alcolici. Non hanno neanche fatto in tempo a fermarla, che lei aveva già disintegrato circa 500 bottiglie.

Ci ha messo 5 minuti, a seminare vetri, alcol e il panico. La donna, sfinita, si è poi messa a dormire sui vetri rotti e si è tagliata la mano destra.

E’ successo mercoledì pomeriggio nello Hertfordshire e la scena è stata ripresa dalle telecamere. La notizia è stata riportata dal Sun e il video, ovviamente, è stato ultra-condiviso sul web.