Scoprono di avere in giardino una bomba letale con 29 chili di esplosivo: "Pensavamo fosse una scultura"

INGHILTERRA - Per decenni hanno vissuto a pochi passi da un pericoloso residuato bellico di ben 29 chilogrammi, senza saperlo. Per loro era una scultura rossa. La coppia, residente a Milford Haven, piccola città gallese, ha scoperto di condividere la loro proprietà con un missile navale del secolo scorso, contenente ben ventinove chilogrammi di esplosivo, potenzialmente letale.



L'incredibile scoperta è stata fatta da un agente di polizia di routine di passaggio, il quale, notando qualcosa di sospetto, ha immediatamente avvertito la coppia. "Ci battevamo la cazzuola per rimuovere la terra dopo il giardinaggio", hanno riferito ai media locali all'oscuro del pericolo che si nascondeva nel loro giardino.



L'agente di polizia, conscio del pericolo imminente, ha prontamente informato il Ministero della Difesa, che ha inviato immediatamente sul posto una squadra di artificieri. L'area è stata evacuata, coinvolgendo anche i vicini di casa, per garantire la massima sicurezza durante le operazioni di rimozione. I test condotti dagli artificieri hanno rivelato che la bomba era attiva e pronta a detonare. Per minimizzare il rischio, il dispositivo è stato trasportato in una cava dismessa e accuratamente coperto da cinque tonnellate di sabbia prima di essere fatto esplodere in modo controllato.