Il figlio scarabocchia il divano, lui lo mette in vendita: ecco l’annuncio che ha fatto il giro del web

Un insolito annuncio ha fatto il giro del web, suscitando sorrisi e commenti divertiti. Un residente di Luton, Inghilterra, ha messo in vendita il suo divano, un bellissimo modello Winston a tre posti della Dfs, dal valore di oltre 1.300 euro, al prezzo di 750 sterline (circa 860 euro, poi il prezzo è stato abbassato fino a 600 euro). Tuttavia, c'è un dettaglio che rende questo divano assolutamente unico: è stato trasformato in un'opera d'arte dai disegni indelebili del suo piccolo.

Ogni cuscino, bracciolo e superficie del divano è ornato da una varietà di segni, tra cui disegni di automobili e altri intricati dettagli. L’uomo ha condiviso con schiettezza il motivo della vendita nel suo annuncio su Facebook Marketplace: "Il mio piccolo ci ha disegnato sopra con pennarello permanente inchiostro nero. Non c'è niente di sbagliato, tranne quello che vedi." Da quando l'annuncio è stato pubblicato il 29 settembre scorso, non ci sono stati acquirenti interessati, ma i commenti sono stati numerosi e pieni di umorismo. Alcuni hanno elogiato l'opera d'arte involontaria, suggerendo che il divano potrebbe valere molto di più come pezzo unico. Nonostante l'assenza di potenziali acquirenti, l'annuncio ha dimostrato come la creatività e l'originalità possano trasformare anche gli oggetti più comuni in capolavori unici nel loro genere.