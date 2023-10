Dichiarato morto in ambulanza, si risveglia in ospedale poche ore dopo

Dichiarato morto dai paramedici dell’ambulanza, ma poche ore dopo l’annuncio del decesso si è risveglia. L’ episodio singolare è accaduto in un ospedale del Regno Unito. Questo evento straordinario, di cui ancora non sono noti tutti i dettagli, ha gettato luce sulla complessità della medicina e ha sorpreso sia il personale medico che la famiglia del paziente coinvolto.



Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese Daily Mail, il paziente in questione era stato coinvolto in un incidente stradale e, mentre veniva trasportato in ospedale da un'ambulanza è stato dichiarato morto dai paramedici. Tuttavia, poche ore dopo, in modo miracoloso, l'uomo si è risvegliato all'interno dell'ospedale, suscitando lo stupore e l'incredulità del personale medico che assisteva al miracolo. I medici, dopo aver informato la famiglia del paziente sul “miracolo” avvenuto, hanno deciso di avviare un esame per capire quali circostanze particolari potrebbero aver contribuito a questo incredibile evento.