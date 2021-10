Elezioni amministrative 2021, seconda giornata di voto: urne aperte fino alle 15

ITALIA - Seggi aperti da questa mattina alle 7 fino alle 15 per la seconda giornata delle elezioni amministrative 2021. Affluenza in calo nella giornata di ieri, rispetto alle elezioni del 20216: secondo i dati del Viminale alle ore 23 si era recato alle urne il 41,65% degli aventi diritto (1.153 comuni su 1.153), contro il 61,49% della tornata precedente.



Affluenza al 30,87% alle 23 per le regionali in Calabria. Nella precedente consultazione elettorale si era registrata un'affluenza del 44,33%.



ROMA

A Roma l'affluenza alle 23 per le elezioni amministrative è al 36,82%.



MILANO

A Milano l'affluenza alle 19 per le elezioni amministrative è al 37,76%.



TORINO

Alle 23 a Torino ha votato il al 36,5% degli elettori aventi diritto.



NAPOLI

A Napoli l'affluenza alle 19 per le elezioni amministrative è al 33,72%.



BOLOGNA

A Bologna l'affluenza alle 19 per le elezioni amministrative è al 35,19%.