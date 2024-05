Dritto alla rotonda: schianto tra due auto nella notte

MONSELICE - Notte di paura a Monselice, dove un grave incidente si è verificato lunedì 27 maggio alle 23. In via Valli, nei pressi del sottopassaggio della ferrovia Padova-Bologna, una berlina Audi con a bordo tre ragazzi della zona si è immessa correttamente in una rotonda provenendo da via Sottomonte. Nel frattempo, una Tesla bianca guidata da un uomo proveniente da via Petrarca ha mancato di seguire la rotatoria, procedendo dritto e scontrandosi inevitabilmente con l'Audi.



La Tesla, fuori controllo, ha continuato la sua corsa, colpendo un marciapiede a circa dieci metri dal punto di impatto e abbattendo alcuni segnali stradali. Entrambe le vetture hanno riportato gravi danni, ma fortunatamente nessuno degli occupanti è rimasto ferito, rendendo superfluo l'intervento dei sanitari, come riporta il Gazzettino.



I carabinieri della compagnia di Abano Terme sono intervenuti per effettuare i rilievi e gestire il traffico. La dinamica dell'incidente è stata ricostruita e la viabilità ripristinata in breve tempo.