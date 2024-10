Nevicate sulle Dolomiti venete, 40 centimetri in quota

Il rifugio Città di Fiume a Borca di Cadore (Belluno), oggi

BELLUNO - Non solo pioggia, arriva anche la neve. Sono continuate nella notte le nevicate sulle Dolomiti bellunesi, anche solo a quote medio-alte. Nelle ultime 24 ore il manto fresco ha raggiunto un accumulo che va dai 15 ai 40 centimetri nelle stazioni sopra i 2.000 metri, come Ra Valles, in zona Cortina, o Casera Doana, al confine tra Cadore e vallata di Sauris. La cima che presenta il maggior innevamento, oltre i 40 centimetri, è quella del Monte Rite (2.160) di Cibiana, nella valle del Boite. Paesaggio già invernale in quota, non nei fondovalle.

La perturbazione che continua ad interessare la regione ha portato al momento solo pioggia a Cortina e nelle stazioni sotto i mille metri di altitudine, così come sulla pianura veneta. Le temperature sono crollate ovunque: nelle città le minime si sono portate intorno ai 10 gradi. Nelle aree montane il termometro è poco al di sopra degli zero. Il dato più basso spetta alla cima della Marmolada, con -7.

ASIAGO

Sull'Altopiano di Asiago e sul resto della montagna vicentina è arrivata la prima neve della stagione. La scorsa notte nel comprensorio dei Sette Comuni è nevicato sopra i 1500-1600 metri, con le cime che risultavano tutte imbiancate all'alba di oggi. Sul Monte Verena, dove si trova una delle principali stazioni sciistiche dell'Altopiano, si registra un accumulo compreso tra i 7 e i 10 centimetri, mentre ne sono caduti oltre 15 a Cima XII e sul Monte Ortigara. L'ondata di maltempo di questi giorni ha provocato anche un forte abbassamento delle temperature: alle 12.00 ad Asiago e nelle altre località a quota 1000 metri, come Gallio e Roana, si registrava un valore compreso tra i 2 e 3 gradi, mentre nelle prime ore del mattino la colonnina è scesa vicino agli zero gradi. La neve è caduta anche in altre località del Vicentino, dove risultano imbiancate le cime del Monte Grappa, del Pasubio e delle Piccole Dolomiti, sopra il comprensorio di Recoaro Terme.