In aeroporto esplode bomba della Seconda Guerra Mondiale: cratere sulla pista e voli cancellati - VIDEO

GIAPPONE - È accaduto nelle scorse ore all’aeroporto di Miyazaki, in Giappone: una bomba inesplosa risalente alla Seconda Guerra Mondiale è improvvisamente deflagrata. Lo scoppio ha creato un ampio cratere nella pista di rullaggio, costringendo alla cancellazione di oltre 80 voli e alla chiusura dell’aeroporto per quasi 24 ore.

L’ordigno, di fabbricazione statunitense e del peso di circa 500 libbre, era sepolto nell'area da decenni. L’esplosione è avvenuta pochi minuti dopo il decollo di un aereo passeggeri diretto a Tokyo, facendo temere per un attimo una tragedia sfiorata. Le riprese delle telecamere del vicino Civil Aviation College hanno mostrato che l'aereo era passato vicino al luogo dove la bomba era sepolta appena due minuti prima della deflagrazione.

Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito nell'incidente, ma i danni alla pista e l’impatto sui voli sono stati ingenti. Le autorità aeroportuali hanno confermato che, a seguito dell’esplosione, è stato necessario chiudere temporaneamente lo scalo per consentire i lavori di messa in sicurezza e riparazione.

Le indagini sull’esplosione

I funzionari del Ministero dei Trasporti giapponese hanno dichiarato che si trattava di una bomba inesplosa di origine americana, rimanenza dei bombardamenti avvenuti sul territorio giapponese durante la Seconda Guerra Mondiale. Attualmente sono in corso le indagini per determinare le cause dell’improvvisa detonazione, che al momento rimane inspiegabile. Non sono stati registrati segnali di allerta precedenti all’esplosione, e resta da chiarire come mai l’ordigno, rimasto inerte per oltre 70 anni, si sia improvvisamente attivato.

Un problema storico persistente

La presenza di ordigni inesplosi della Seconda Guerra Mondiale in Giappone, così come in molte altre parti del mondo, rappresenta ancora oggi un problema significativo. Molti di questi ordigni vengono ritrovati durante lavori di costruzione o scavi, e spesso necessitano di operazioni complesse per essere disinnescati in sicurezza. Tuttavia, incidenti come quello di Miyazaki sono rari, e la prontezza delle autorità ha evitato il peggio in questa occasione.