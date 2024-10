Infortunata su barca a vela, soccorsa a largo di Venezia

VENEZIA - Nella serata di venerdì 4 ottobre, un elicottero HH-139B del 15° Stormo dell'Aeronautica Militare è stato mobilitato per un delicato trasporto sanitario urgente. L'elicottero è stato richiesto tramite il 9° M.R.S.C. di Venezia (Centro Secondario per il Soccorso Marittimo) per recuperare una giovane di 24 anni, infortunatasi su un'imbarcazione a vela al largo di Venezia. La donna necessitava di cure urgenti e immediate.

L'equipaggio dell'elicottero, decollato dalla base del 15° Stormo di Cervia, ha effettuato il recupero grazie anche all'uso dei dispositivi di visione notturna (Night Vision Goggles - NVG), vista la scarsa visibilità. Dopo aver imbarcato la giovane, l'elicottero si è diretto all'ospedale di Mestre, dove è giunto intorno alle 21:30. La paziente è stata subito ricoverata presso l'ospedale dell'Angelo per le cure del caso.

Terminato il soccorso, l'elicottero ha ripreso il servizio di prontezza per eventuali altre operazioni di ricerca e salvataggio. L'Aeronautica Militare, attraverso i suoi Reparti di Volo, è pronta ad intervenire 24 ore su 24 per operazioni di trasporto sanitario d'urgenza, non solo per persone in imminente pericolo di vita, ma anche per il trasporto di organi e equipe mediche.

Il 15° Stormo, con i suoi Centri S.A.R. (Search and Rescue), garantisce un servizio continuativo di ricerca e soccorso, anche in condizioni climatiche difficili, offrendo supporto sia in mare che in montagna per missioni umanitarie o di emergenza medica.