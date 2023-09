Brasile, sentenza storica dà ragione ai popoli indigeni sulle terre occupate

I giudici della Corte Suprema del Brasile hanno sancito, con un punteggio finale di 9 a 2, l’incostituzionalità del “Marco temporal”, il quadro temporale, in base al quale i popoli indigeni avrebbero diritto solo alle terre già occupate prima del 5 ottobre 1988, giorno dell’entrata in vigore della Costituzione federale.

Ieri sera era già stata raggiunta la maggioranza a favore dei nativi grazie al voto decisivo del giudice Luis Fux, ma il dibattito è proseguito tutta la notte. La vittoria però non è ancora definitiva perché il caso si sposterà ora al Congresso di Brasilia, dove è in corso una discussione sullo stesso tema. Gli esperti fanno notare inoltre che nonostante la posizione della Corte suprema sia chiara, il parlamento può ancora approvare una sua legge in materia, che in teoria potrebbe porsi in contrasto con la decisione dei giudici.

Come sottolineato da La Repubblica, il presidente Lula, a differenza del suo predecessore Bolsonaro, ha dedicato grande attenzione agli indios, creando per la prima volta nella storia del Paese il Ministero dei Popoli Indigeni e marcando otto nuovi territori indigeni. Secondo i dati dell’Instituto Socioambiental, attualmente l’area riconosciuta alle popolazioni native è il 14% del territorio brasiliano.