Bambino di 2 anni annega nella piscina dell’hotel: tragedia per una coppia di influencer

MALESIA - Enzo, il figlio di due anni di una coppia di influencer malesi, è annegato nella piscina privata della stanza d'hotel mentre i genitori dormivano. La famiglia era in vacanza per festeggiare la festa della mamma.

La madre, Jasmine Yong, con 470 mila follower su Instagram, ha condiviso la tragica notizia sabato. "La nostra famiglia di tre persone ha fatto il check-in in un hotel per celebrare la festa della mamma," ha scritto Jasmine. Lei e il marito, Lim Kong Wang, famoso per i suoi video divertenti, avevano prenotato una stanza con piscina interna.

"Domenica, Enzo era sdraiato sul nostro letto d’albergo. Come al solito, si era rannicchiato con noi mentre beveva il latte e si addormentava. Poi abbiamo fatto un pisolino, ma quando ci siamo svegliati, ci siamo accorti che Enzo non era più sul letto con noi," ha raccontato Jasmine. La porta della piscina privata non era chiusa a chiave.

I genitori hanno trovato Enzo nella piscina e hanno tentato di rianimarlo, ma senza successo. Lo hanno portato alla reception dell’hotel, dove è stata chiamata un’ambulanza. Enzo è stato trasportato in ospedale, dove i medici sono riusciti a rianimarlo brevemente, ma il bambino non ha ripreso conoscenza. Enzo è deceduto venerdì 17 maggio.

"Siamo grati per le preghiere e le benedizioni di tutti," ha detto Jasmine in un video, aggiungendo che Enzo "ora è diventato un angelo felice, libero dal dolore e dalla sofferenza."