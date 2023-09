Sta male dopo l’intervento per dimagrire, madre di famiglia muore a 32 anni

Shannon Meenan Browse, una giovane donna di 32 anni proveniente da Londonderry, in Irlanda del Nord, è deceduta a causa di complicazioni legate a un intervento di gastrectomia volto a perdere peso. Dopo aver subito l'operazione in una clinica a basso costo in Turchia, la sua salute ha iniziato a declinare rapidamente, portandola a una morte tragica. Le conseguenze dell'operazione sono state devastanti. Shannon ha sperimentato episodi frequenti di vomito e non è stata in grado di trattenere alcun alimento nello stomaco.

Le sue condizioni di salute si sono rapidamente deteriorate e ha perso un quantitativo eccessivo di peso. Non era più in grado di consumare cibi solidi e la sua salute dentale è stata compromessa a causa dell'erosione causata dal frequente vomito. Inoltre, ha subito la perdita dei capelli. I problemi al fegato hanno aggravato ulteriormente la sua situazione e avrebbe necessitato di un trapianto.

Ciò che doveva essere un intervento per migliorare la sua salute ha invece portato a conseguenze disastrose per la vita di Shannon e per la sua famiglia. L'incidente di Shannon non è un caso isolato. L'inchiesta della BBC ha evidenziato una serie di decessi tra pazienti britannici che hanno subito lo stesso intervento in Turchia. Molti altri hanno riportato gravi conseguenze per la loro salute.

Foto: immagine di repertorio