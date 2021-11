13enne muore colpito da una pallina mentre gioca con i compagni a scuola

IRLANDA - Tragedia lunedì mattina alla scuola di Co Kilkenny in Irlanda. Un ragazzino di 13 anni ha perso la vita mentre giocava con i suoi compagni, colpito da una pallina. Un incidente tremendo avvenuto durante l’ora di pranzo, mentre i bambini si lanciavano una sliotar, una pallina pesante di sughero e cuoio molto utilizzata nei giochi in Irlanda. Il 13enne pare sia stato colpito da questa sliotar involontariamente, ma in maniera così forte che è caduto a terra, morendo sul colpo.

Inutile la corsa disperata in ospedale: una volta giunto al St Luke Hospital il ragazzino è stato dichiarato morto. Sulle esatte dinamiche dei fatti si sta indagando per fare chiarezza, ma il tutto è avvenuto durante un momento di gioco, e sembra sia stato un tragico incidente senza colpevoli. La scuola ha emesso un comunicato in cui esprime dolore per l’accaduto e si impegna a sostenere psicologicamente la famiglia e i compagni della vittima con l’aiuto di idonei psicologi.

